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НОВОСТИ | Общество



10.10.2018 12:06 В Тульской области прошел общерегиональный день приема граждан
Надежда Долгих



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В течение пяти лет, по словам жителей, в доме на проспекте Ленина в холодное время года можно согреться разве что у газовых плит и обогревателей. Да и сам отопительный сезон в дом еще не пришел. С этой проблемой, воспользовавшись единым днем приема граждан, жители обратились к начальнику жилищной инспекции региона, у кабинета которого собралась очередь.

«В первой половине дня выйдет инспектор и представитель управляющей компании? Поговорим об отоплении и в чем причина низкой температуры», - пообещал начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко.

Вопросы сыпались дождем и на личном приеме у губернатора региона - от личных до общерегиональных. Один из обратившихся затронул тему строительства предприятий по переработке мусора в Тульской области. Другая заявительница попросила наладить транспортное сообщение в Пролетарском районе Тулы. Глава региона поручил в течение двух недель дать письменный ответ заявителю и на очередном оперативном совещании доложить по этой проблеме.

Впервые в этом году в едином дне приема граждан приняли участие и управляющие компании. Впрочем, как говорит директор организации, объединяющей несколько управляющих компаний в Туле, они встречаются с жителями каждый четверг.

День приема начался в 15 часов и завершился в 8 часов вечера. Как заверили должностные лица, работали они до последнего заявителя. В любом случае, информация к адресатам поступила, но впереди задача потруднее - все эти у кого-то частные, у кого-то коллективные вопросы решить.
















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