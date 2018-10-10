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10.10.2018 11:44 Тульский врач признан виновным в смерти пациентки "Вести-Тула"





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12 января прошлого года сорокалетней тулячке Ирине Соповой была сделана лапароскопическая операция по удалению матки, ранее ей диагностировали опухоль первой стадии. Операция, по словам врачей, прошла успешно, однако женщине вскоре стало хуже. Поднялась температура, ухудшилось самочувствие, через 18 дней женщина умерла.



Независимые эксперты установили, что врач, делавший операцию, повредил стенку прямой кишки пациентки, развился перитонит, который вызвал тромбоэмболию легочной артерии. Судебный процесс длился несколько месяцев, врач отрицал все обвинения.



Суд приговорил признать Игоря Дмитриевича Бубликова виновным в совершении преступления частью 2 статьи 109 УК РФ и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и дополнительного наказания в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года. Признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков о компенсации морального вреда, причиненного преступлением и передать материалы для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства.



Известно, что муж покойной Ирины Соповой считает приговор достаточно мягким, и собирается его обжаловать.







Врач Тульского областного онкологического диспансера Игорь Бубликов признан виновным в смерти своей пациентки. Врач обвинялся в «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».12 января прошлого года сорокалетней тулячке Ирине Соповой была сделана лапароскопическая операция по удалению матки, ранее ей диагностировали опухоль первой стадии. Операция, по словам врачей, прошла успешно, однако женщине вскоре стало хуже. Поднялась температура, ухудшилось самочувствие, через 18 дней женщина умерла.Независимые эксперты установили, что врач, делавший операцию, повредил стенку прямой кишки пациентки, развился перитонит, который вызвал тромбоэмболию легочной артерии. Судебный процесс длился несколько месяцев, врач отрицал все обвинения.Суд приговорил признать Игоря Дмитриевича Бубликова виновным в совершении преступления частью 2 статьи 109 УК РФ и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года и дополнительного наказания в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года. Признать за потерпевшими право на удовлетворение гражданских исков о компенсации морального вреда, причиненного преступлением и передать материалы для рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства.Известно, что муж покойной Ирины Соповой считает приговор достаточно мягким, и собирается его обжаловать.







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