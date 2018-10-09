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09.10.2018 19:20 Тульские полицейские разыскивают опасного преступника Вести-Тула





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Как рассказал заместитель начальника УМВД России по Туле Николай Авдонин, «разбойное нападение было сопряжено с первым. Он проник в соседний дом, предполагая, что там скрываются его жена, которую он не добил, несовершеннолетняя дочь и тёща. Со слов второй потерпевшей, он пытался довести преступление до конца».



Сотрудники полиции рассчитывают на помощь граждан в розыске опасного преступника. Владимир Филатов подозревается в совершении ряда тяжких преступлений на территории Тулы. Именно этого мужчину сейчас разыскивают оперативники всех подразделений. Поводом послужило преступление, совершенное им в сентябре этого года, когда мужчина напал на бывшую жену с ножом, а затем совершил новое злодеяние.Как рассказал заместитель начальника УМВД России по Туле Николай Авдонин, «разбойное нападение было сопряжено с первым. Он проник в соседний дом, предполагая, что там скрываются его жена, которую он не добил, несовершеннолетняя дочь и тёща. Со слов второй потерпевшей, он пытался довести преступление до конца».





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