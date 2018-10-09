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НОВОСТИ | Общество



09.10.2018 19:04 Валерий Шерин: Постараюсь соответствовать ожиданиям жителей
Вести-Тула

Валерий Шерин: Постараюсь соответствовать ожиданиям жителей

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Сегодня глава региона Алексей Дюмин провёл рабочую встречу со своим первым заместителем - председателем правительства Тульской области Валерием Шериным. Новое назначение Валерий Шерин получил накануне.

Губернатор Алексей Дюмин: «Вы в регионе работаете на различных должностях более шести лет, это и земельные, имущественные отношения, достаточно успешно вы занимались внутренней политикой, были первым заместителем главы администрации Тулы, знаете специфику региона. Я принял решение назначить вас на должность председателя правительства, понимая, что за вашими плечами большой опыт работы по всем направлениям. Уверен, что вы будете эффективно осуществлять межведомственное взаимодействие, обеспечивать работу министерского блока. Поздравляю с назначением и жду эффективных результатов».

Первый заместитель губернатора - председатель правительства Тульской области Валерий Шерин: «Для меня большая честь работать под вашим началом. Благодарю за оказанное доверие. Постараюсь приложить все усилия, чтобы соответствовать этой должности, вашим ожиданиям и ожиданиям жителей».
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