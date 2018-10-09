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09.10.2018 17:32 Болохово никак не выйдет из состояния депрессии Вести-Тула





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В июле этого года Алексей Дюмин посетил Болохово и поговорил с жителями. Губернатор выслушал почти каждого, кто хотел выступить. Встреча длилась не менее трех часов. Болоховцы жаловались на разбитые дороги, отсутствие тротуаров, текущие из года в год кровли и отсутствие воды. В присутствии главы региона Цховребов дал обещание устранить проблемы. Но, оказалось, что воз и ныне там.



«Я не строитель, но мне видно невооружённым глазом, что там ситуация нездоровая», - отреагировал Алексей Дюмин на вопрос с расселением аварийного дома.



Также глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов сообщил, что в 2019 году сделают шесть тротуаров.



- Вы же мне докладывали перед жителями, что две или три дорожки сделаете до конца года,- напомнил губернатор Алексей Дюмин.



- Это более 3000 квадратных метров. Мы просто не успеем в строительный сезон, - ответил Цховребов.



- Тогда не надо было говорить перед жителями. Я всё помню. Вокруг нас было человек сто. Хватит дурить жителей и меня!



Город Болохово по-прежнему не выходит из состояния депрессии. Накануне глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов отчитывался на оперативном совещании правительства о том, как идет выполнение поручений губернатора.В июле этого года Алексей Дюмин посетил Болохово и поговорил с жителями. Губернатор выслушал почти каждого, кто хотел выступить. Встреча длилась не менее трех часов. Болоховцы жаловались на разбитые дороги, отсутствие тротуаров, текущие из года в год кровли и отсутствие воды. В присутствии главы региона Цховребов дал обещание устранить проблемы. Но, оказалось, что воз и ныне там.«Я не строитель, но мне видно невооружённым глазом, что там ситуация нездоровая», - отреагировал Алексей Дюмин на вопрос с расселением аварийного дома.Также глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов сообщил, что в 2019 году сделают шесть тротуаров.- Вы же мне докладывали перед жителями, что две или три дорожки сделаете до конца года,- напомнил губернатор Алексей Дюмин.- Это более 3000 квадратных метров. Мы просто не успеем в строительный сезон, - ответил Цховребов.- Тогда не надо было говорить перед жителями. Я всё помню. Вокруг нас было человек сто. Хватит дурить жителей и меня!





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