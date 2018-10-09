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09.10.2018 16:29 Привокзальный округ Тулы «лидирует» по мутности и жёсткости воды Вести-Тула





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По жёсткости и содержанию железа также лидирует Привокзальный район. А вот угрожающих здоровью бактерий в тульской воде специалисты не обнаружили, а это говорит о том, что она безопасна в микробиологическом плане для питья.



В каком районе Тулы самая хорошая вода? Исследования проводились с 1 по 5 октября во всех округах города. Качество питьевой воды определялось по мутности, цветности, жесткости, наличию железа и бактерий. Самая мутная вода оказалась в Привокзальном округе. Следом идёт Советский округ, потом - Зареченский, Центральный и Пролетарский.По жёсткости и содержанию железа также лидирует Привокзальный район. А вот угрожающих здоровью бактерий в тульской воде специалисты не обнаружили, а это говорит о том, что она безопасна в микробиологическом плане для питья.

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