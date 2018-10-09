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09.10.2018 16:08 По уровню зарплат в России Тула оказалась в середине рейтинга Вести-Тула





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Самый высокий заработок с поправкой на цены в городе зафиксирован в Южно-Сахалинске. Места в конце рейтинга, с 96-го по 98-е, занимают столицы кавказских республик: Нальчик, Махачкала и Черкесск. На Кавказе исторически достаточно низкие официальные зарплаты, и даже невысокие цены не могут этого компенсировать. Самые же плачевные показатели в городе Шахты Ростовской области.



Агентство РИА «Новости» провело исследование уровня зарплат в российских городах в этом году, Тула заняла 48 место из 100. По данным рейтинга, средняя зарплата в Туле без малого 38 тысяч рублей в месяц. Проживает в городе более 480 тысяч человек.Самый высокий заработок с поправкой на цены в городе зафиксирован в Южно-Сахалинске. Места в конце рейтинга, с 96-го по 98-е, занимают столицы кавказских республик: Нальчик, Махачкала и Черкесск. На Кавказе исторически достаточно низкие официальные зарплаты, и даже невысокие цены не могут этого компенсировать. Самые же плачевные показатели в городе Шахты Ростовской области.

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