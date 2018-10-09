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09.10.2018 15:43 В Плавском районе два пешехода попали под машину нарушителя
Вести-Тула

В Плавском районе два пешехода попали под машину нарушителя

| фото |
В Белёвском районе водитель автомобиля «ВАЗ 21101» не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП травмы получили водитель и женщина-пассажир.

На 247-м километре автодороги М2 «Крым» в Плавском районе водитель автомобиля «Мерседес» сбил сразу двух пешеходов - 14-летнюю девочку и 18-летнего молодого человека, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.











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