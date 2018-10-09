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09.10.2018 12:37 Шаляпин из Тулы стал участником фестиваля «Москва встречает друзей» "Вести-Тула"





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Яркая и насыщенная программа фестиваля включает концерты, художественные выставки и мастер-классы. Наш юный земляк Леонид Шаляпин выступил в музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки. Несмотря на то, что Леонид инвалид по зрению, он активно участвует в концертной и конкурсной жизни школы, города и области.







Ежегодно в фестивале «Москва встречает друзей» принимают участие более полутора тысяч представителей из регионов России, СНГ, стран Балтии и дальнего зарубежья: солисты-инструменталисты, вокалисты, танцевальные и хоровые коллективы, цирковые студии, художники, оркестры и дирижеры.Яркая и насыщенная программа фестиваля включает концерты, художественные выставки и мастер-классы. Наш юный земляк Леонид Шаляпин выступил в музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки. Несмотря на то, что Леонид инвалид по зрению, он активно участвует в концертной и конкурсной жизни школы, города и области.

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