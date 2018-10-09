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НОВОСТИ | Общество



09.10.2018 12:11 Единый день приема граждан пройдет сегодня в Тульской области
"Вести-Тула"



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Сегодня в правительстве региона - единый день приема граждан. Это значит, что каждый житель области может обратиться с вопросом или предложением к представителям федеральных органов власти, профильным министрам, главе администрации, руководителю центра образования, здравоохранения и управляющей компании.

Приемные будут работать с 15 до 20 часов. Единый день приема проходит второй раз по поручению губернатора Алексея Дюмина. Записаться можно на портале «Открытый регион 71», по телефону органа власти или учреждения. Для консультации работает горячая линия. Прийти на прием можно и без предварительной записи.












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