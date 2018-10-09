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09.10.2018 11:58 У тульской молодёжи появились дополнительные возможности для развития Елена Панова





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В сентябре целый день в Центральном парке спасатели учили школьников навыкам оказания первой медицинской помощи. На манекенах и для большей достоверности – живых людях отрабатывали приемы искусственного дыхания и массажа сердца. Зная их, вероятность спасти жизнь пострадавшего возрастает во много раз.



Реализация года образования в Тульском области стала одной из тем оперативного совещания у губернатора Алексея Дюмина. Как отметил глава региона, «…в этом году запущен и реализован целый ряд инфраструктурных проектов. Это и технопарки, и новые школы, в том числе и школа одарённых детей».



Министр образования Тульской области Оксана Осташко сообщила, что «…планируется использовать возможности кванториума для проведения большого мероприятия. Предварительно оно названо «Парад наук. Предполагается выезжать в муниципалитеты с имеющимся оборудованием для передачи опыта».



Учиться в неформальной среде сегодня модно и интересно. Особенно когда спикеры – известные люди, а темы – живые и занятные. Как на фестивале «Трансформаторы» в культурном пространстве «Октава». «Было проведено более 70 различных мероприятий. – Говорит директор творческого индустриального кластера «Октава» Анна Осипова. – Выступило более 90 экспертов».



Новый образовательный проект "Яндекс Лицей" начал работать на базе детского технопарка «Кванториум». Для участия в программе по конкурсу были отобраны 80 школьников. Все они получат практические навыки программирования на языке Python. Следующий год объявлен в России Годом театра. И на него уже есть планы. Будут реализовываться два проекта: Школьники и театр и Театр на английском языке.







Год знаний еще не закончился, а предварительные итоги уже подвести можно. Самое главное - теперь повышением уровня развития и образования молодёжи занимается не только профильное министерство, но и смежные. Подключили даже МЧС.В сентябре целый день в Центральном парке спасатели учили школьников навыкам оказания первой медицинской помощи. На манекенах и для большей достоверности – живых людях отрабатывали приемы искусственного дыхания и массажа сердца. Зная их, вероятность спасти жизнь пострадавшего возрастает во много раз.Реализация года образования в Тульском области стала одной из тем оперативного совещания у губернатора Алексея Дюмина. Как отметил глава региона, «…в этом году запущен и реализован целый ряд инфраструктурных проектов. Это и технопарки, и новые школы, в том числе и школа одарённых детей».Министр образования Тульской области Оксана Осташко сообщила, что «…планируется использовать возможности кванториума для проведения большого мероприятия. Предварительно оно названо «Парад наук. Предполагается выезжать в муниципалитеты с имеющимся оборудованием для передачи опыта».Учиться в неформальной среде сегодня модно и интересно. Особенно когда спикеры – известные люди, а темы – живые и занятные. Как на фестивале «Трансформаторы» в культурном пространстве «Октава». «Было проведено более 70 различных мероприятий. – Говорит директор творческого индустриального кластера «Октава» Анна Осипова. – Выступило более 90 экспертов».Новый образовательный проект "Яндекс Лицей" начал работать на базе детского технопарка «Кванториум». Для участия в программе по конкурсу были отобраны 80 школьников. Все они получат практические навыки программирования на языке Python. Следующий год объявлен в России Годом театра. И на него уже есть планы. Будут реализовываться два проекта: Школьники и театр и Театр на английском языке.









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