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НОВОСТИ | Общество



09.10.2018 11:33 В одном из районов Тулы введен карантин по бешенству
"Вести-Тула"



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В одном из садовых товариществ в Пролетарском округе Тулы ввели карантин по бешенству. Очаг этого заболевания животных обнаружен возле одного из домов. Карантин вводится, как в СНТ, так и на территории в радиусе двух километров от него.

В то же время министерству здравоохранения Тульской области поручено обеспечить в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно-профилактические учреждения Тулы, имеющие в своем составе травматологический пункт. И если новых случаев бешенства животных выявлено не будет, то по истечению двух месяцев карантин будет снят.

Как рассказала начальник отдела комитета ветеринарии Тульской области Марина Грачева, «…на территорию одного из дачных участков забежала лиса. Она была убита владельцем участка. Лабораторное исследование установило, что животное было больно бешенством. Указом губернатора Тульской области был объявлен карантин и разработан план мероприятий по ликвидации очага бешенства».














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