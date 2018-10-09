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09.10.2018 11:17 Суд вынес приговор по делу об отравлении газом в Липках "Вести-Тула"





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Как установил суд, Трифонов и Ежова (а именно ими не была организована работа по проверки и прочистки системы дымоходов), оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Это и привело в гибели трёх человек. Приговором киреевского районного суда руководитель и мастер жилищной организации признаны виновными.





Два года и два года и четыре месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Такое наказание назначил суд генеральному директору управляющей компании «Домстрой» Алексею Трифонову и мастеру технической эксплуатации Ларисе Ежовой. Они фигурировали в качестве обвиняемых после трагедии в городе Липки осенью прошлого года. Тогда от отравления угарным газом погибли трое жителей двух квартир.Как установил суд, Трифонов и Ежова (а именно ими не была организована работа по проверки и прочистки системы дымоходов), оказали услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Это и привело в гибели трёх человек. Приговором киреевского районного суда руководитель и мастер жилищной организации признаны виновными.

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