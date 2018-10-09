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09.10.2018 10:56 В Туле находится чудотворная Ташлинская икона Божией Матери "Вести-Тула"





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Эта икона явилась в октябре 1917 году в селе Ташла Самарской губернии. «Матерь Божья явилась женщинам и сообщила, где находится великая святыня. Те пригласили священника, они прошли обретать икону. На месте, где ее нашли, забил источник», - рассказывает настоятель храма Александра Невского протоиерей Виктор.



Ташлинская икона Божией Матери прибыла в Тульскую область впервые и пробудет в региональной столице до 12 октября. После чего отправится в Белевскую епархию.



Накануне в Тулу прибыла чудотворная Ташлинская икона Божией Матери «Избавительница от бед». Службы прошли в храмах святого Алексия, Державной иконы Божией Матери, святого благоверного великого князя Александра Невского, а также в Свято-Покровском храме.Эта икона явилась в октябре 1917 году в селе Ташла Самарской губернии. «Матерь Божья явилась женщинам и сообщила, где находится великая святыня. Те пригласили священника, они прошли обретать икону. На месте, где ее нашли, забил источник», - рассказывает настоятель храма Александра Невского протоиерей Виктор.Ташлинская икона Божией Матери прибыла в Тульскую область впервые и пробудет в региональной столице до 12 октября. После чего отправится в Белевскую епархию.









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