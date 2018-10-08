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08.10.2018 19:03 Юные тульские боксёры достойно выступили на двух турнирах Вести-Тула





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В заключительный день соревнований боксёры Тульской области завоевали три золотые и десять серебряных медалей. Среди юношей до 14-ти лет в финалах победу одержали Марат Майнаков, Никита Свиридов и Константин Сажин, а среди юниоров обладателями серебряных наград стали Александр Маслов и Сергей Сошин.



Параллельно проходило первенство спортивного общества «Локомотив». В этом турнире на счету туляков три золотых и пять бронзовых медалей. Первые места среди юношей до 14-ти лет заняли Иосиф Москалёв, Денис Володин и Александр Фомичёв.



В спортивной школе «Металлург» завершился 11-й Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвящённый памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова. В этом году в соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов из более чем 30 регионов.В заключительный день соревнований боксёры Тульской области завоевали три золотые и десять серебряных медалей. Среди юношей до 14-ти лет в финалах победу одержали Марат Майнаков, Никита Свиридов и Константин Сажин, а среди юниоров обладателями серебряных наград стали Александр Маслов и Сергей Сошин.Параллельно проходило первенство спортивного общества «Локомотив». В этом турнире на счету туляков три золотых и пять бронзовых медалей. Первые места среди юношей до 14-ти лет заняли Иосиф Москалёв, Денис Володин и Александр Фомичёв.

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