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08.10.2018 18:57 В Туле открыта горячая линия для семей, воспитывающих детей с аутизмом Вести-Тула





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Специалисты готовы оказать помощь и поддержку в решении вопросов, связанных с воспитанием и развитием особого ребёнка и жизнью всей семьи. Горячая линия создана при поддержке Фонда президентских грантов и будет работать по 31 мая 2019 года. Обратиться за помощью можно и отправив свои вопросы на электронную почту 71autism@gmail.com.



Общественной организацией «Маленькая страна – Мы есть!» открыта горячая линия для семей, воспитывающих детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Телефон 8 (950) 919-62-94.Специалисты готовы оказать помощь и поддержку в решении вопросов, связанных с воспитанием и развитием особого ребёнка и жизнью всей семьи. Горячая линия создана при поддержке Фонда президентских грантов и будет работать по 31 мая 2019 года. Обратиться за помощью можно и отправив свои вопросы на электронную почту 71autism@gmail.com.

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