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08.10.2018 18:46 В Новомосковске убийца схватился за нож Вести-Тула





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39-летнего подозреваемого в совершении данного преступления задержали сотрудники Росгвардии. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «проведён осмотр места происшествия, после чего при участии сотрудников Росгвардии проведено задержание подозреваемого. Им оказался местный житель. С ним проведены все необходимые следственные действия, предъявлено обвинение. Обвиняемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается».



В Новомосковске произошло убийство, мотивы которого до сих пор выясняют следователи. Вечером 4 октября в местную больницу поступил 29-летний мужчина со множественными ножевыми ранениями головы и шеи. От полученных травм потерпевший скончался.39-летнего подозреваемого в совершении данного преступления задержали сотрудники Росгвардии. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «проведён осмотр места происшествия, после чего при участии сотрудников Росгвардии проведено задержание подозреваемого. Им оказался местный житель. С ним проведены все необходимые следственные действия, предъявлено обвинение. Обвиняемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается».





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