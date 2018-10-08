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08.10.2018 18:26 Председателем правительства Тульской области стал Валерий Шерин Вести-Тула





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Так же стало известно, что Валерий Шерин занял пост первого заместителя губернатора - председателя правительства, а Вячеслав Федорищев - должность первого заместителя губернатора. Первый заместитель губернатора будет координировать весь экономический блок, вопросы развития предприятий.



Председатель правительства Тульской области, первый заместитель губернатора Юрий Андрианов подал в отставку по состоянию здоровья. О кадровых перестановках стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.Так же стало известно, что Валерий Шерин занял пост первого заместителя губернатора - председателя правительства, а Вячеслав Федорищев - должность первого заместителя губернатора. Первый заместитель губернатора будет координировать весь экономический блок, вопросы развития предприятий.

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