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08.10.2018 17:42 «Спортивный марафон» собрал физкультурников со всей Тульской области Вести-Тула





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В командном зачёте лучшими оказались туляки, на втором месте - дубенцы. «Бронзу» взяли физкультурники из Донского. Организаторами этого спортивного события стал Благотворительный фонд содействия национальным проектам в сфере образования и здравоохранения при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Детский спорт».



В шестой раз в Туле прошёл «Спортивный марафон»: в спорткомплексе «Новое поколение» более 300 спортсменов из 26 муниципальных образований региона сразились в личном и командном зачётах. Среди участников - не профессиональные спортсмены, а, скорее, любители здорового образа жизни. В программе были нормативы, знакомые по школьной программе. Например, для мужчин - рывок гири, подтягивание и жим штанги лёжа.В командном зачёте лучшими оказались туляки, на втором месте - дубенцы. «Бронзу» взяли физкультурники из Донского. Организаторами этого спортивного события стал Благотворительный фонд содействия национальным проектам в сфере образования и здравоохранения при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках партпроекта «Детский спорт».





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