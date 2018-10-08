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08.10.2018 17:06 В Привокзальном округе Тулы массово сгорели сараи Надежда Долгих





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С одной постройки пожар перекинулся на остальные, и к 6 часам утра горело уже несколько десятков. За происходящим хозяева следили из окон собственных квартир. Чуть позже, по словам очевидцев, рядом с пожарищем ночью собралось немало людей. Также необходимо отметить, что земля и сами постройки не принадлежат тем, кто ими пользуется.



«Сараи постройки 73-73 года, тогда места давал Райисполком, никто документов не оформлял. Стоят они и стоят. Когда оформлять? Только сейчас если - ну предупредили бы людей», - говорит Валентина Шарикова.



«Они не в собственности. Делали их, когда стройка тут началась», - рассказал Владимир Антипов.



Строения сгорели дотла, обнажив сбережения многих лет. Огонь уничтожил диваны, кресла, другие бытовые вещи, а также заботливо сделанные заготовки на зиму. В этих сараях нет проводки, так как электричество сюда не подводили. У жильцов одна версия произошедшего: поджог.



Уже утром хозяева стали спасать свои пожитки. А пожарные расчёты не разъезжались до обеда. Мы следим за развитием событий.



Светло как днём было на улице Макаренко сегодня ночью. Около двух часов началось возгорание на территории с хозпостройками напротив дома №19, корпус 1.С одной постройки пожар перекинулся на остальные, и к 6 часам утра горело уже несколько десятков. За происходящим хозяева следили из окон собственных квартир. Чуть позже, по словам очевидцев, рядом с пожарищем ночью собралось немало людей. Также необходимо отметить, что земля и сами постройки не принадлежат тем, кто ими пользуется.«Сараи постройки 73-73 года, тогда места давал Райисполком, никто документов не оформлял. Стоят они и стоят. Когда оформлять? Только сейчас если - ну предупредили бы людей», - говорит Валентина Шарикова.«Они не в собственности. Делали их, когда стройка тут началась», - рассказал Владимир Антипов.Строения сгорели дотла, обнажив сбережения многих лет. Огонь уничтожил диваны, кресла, другие бытовые вещи, а также заботливо сделанные заготовки на зиму. В этих сараях нет проводки, так как электричество сюда не подводили. У жильцов одна версия произошедшего: поджог.Уже утром хозяева стали спасать свои пожитки. А пожарные расчёты не разъезжались до обеда. Мы следим за развитием событий.





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