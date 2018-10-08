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08.10.2018 16:41 В карьере под Новомосковском «КамАЗ» раздавил водителя
Вести-Тула

В карьере под Новомосковском «КамАЗ» раздавил водителя

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На 143-м километре автодороги Р-22 «Каспий» водитель «Шевроле Нивы» выполняла поворот налево с правой обочины и столкнулась с попутным «Митсубиси Паджеро». В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу автоледи - водитель «Шевроле» и её пассажир, 11-летний мальчик.

В карьере, находящемся в трёх километрах от деревни Беломестное Новомосковского района, автомобиль «КамАЗ» самопроизвольно совершил наезд на водителя, который покинул кабину, не приняв всех необходимых мер безопасности. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

На первом километре подъездной дороги к п. Сосновый в Заокском районе под колёса автомобиля «Рено Сандеро» попала пожилая женщина. Она передвигалась в тёмное время суток без светоотражающих элементов по проезжей части. В результате от полученных травм она скончалась на месте.

В Белёвском районе водитель «Ягуара» допустил выезд на полосу встречного движения, где автомобиль столкнулся с машиной «ВАЗ 21043». В результате в больницу с различными травмами доставили водителя и пассажира «ВАЗа», водителя «Ягуара» и его женщину-пассажира.











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