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08.10.2018 13:56 Корреспондент тульских «Вестей» выяснила, будет ли дорожать сахар Татьяна Смирнова





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Сейчас цена на него в магазине колеблется от 34 до 40 рублей и выше. Статисты уже фиксируют рост стоимости килограмма сладкого песка. Плюс 14 процентов с начала года. Не добавляют оптимизма и производители.



«В прошлом году цена на этот период была 25 рублей. На сегодняшний день цена 36 рублей. Связано это с дефицитом сырья», - говорит генеральный директор завода по производству сахара Андрей Феднев.



В Тульской области в этом году посеяно сахарной свеклы в два раза меньше. Чуть больше 6 тысяч гектаров против прошлогодних 12 тысяч. Логика аграриев проста. Увеличение посадок сахарной свеклы в 2017-ом и получение года с высоким профицитом белого сахара привело к низкой цене и сырья, и конечного продукты. Покупателям это на руку, производителям – нет.



«По законам рыночной экономики спрос рождает предложение. – Говорит заместитель министра сельского хозяйства Тульской области Андрей Жаворонков. - В прошлом году был рекордный урожай свеклы. Из-за высокого урожая цена просела. В текущем году цена где-то посередине. Были сокращены посевные площади. Пока имеется тенденция к росту цен на свеклу».



В общем, получается производителям высокая цена выгодна. Лишние средства пойдут, к примеру, на модернизацию предприятий. Покупателям же дефицит и профицит бьет по карману. В Тульской области решили поддержать аграриев, выращивающих сахарную свеклу. Сейчас прорабатывается вопрос субсидирования хозяйств на общую сумму 30 миллионов рублей, дабы стимулировать посевы сладкого корнеплода. Высокий урожай собьет цену сахара. Но это уже в следующем году. В этом остается только надеяться, что конечный результат переработки свеклы цену на сахар стабилизирует.





Сахар в магазине сейчас можно найти какой угодно. И быстрорастворимый, и леденцовый, и такой, что только с чаем вприкуску. И белый, и коричневый… Производители такое разнообразие объясняют очень просто - у каждого вида свое предназначение. Пожалуй, самый известный и собственно основа для того же рафинада или сиропа - сахар-песок.Сейчас цена на него в магазине колеблется от 34 до 40 рублей и выше. Статисты уже фиксируют рост стоимости килограмма сладкого песка. Плюс 14 процентов с начала года. Не добавляют оптимизма и производители.«В прошлом году цена на этот период была 25 рублей. На сегодняшний день цена 36 рублей. Связано это с дефицитом сырья», - говорит генеральный директор завода по производству сахара Андрей Феднев.В Тульской области в этом году посеяно сахарной свеклы в два раза меньше. Чуть больше 6 тысяч гектаров против прошлогодних 12 тысяч. Логика аграриев проста. Увеличение посадок сахарной свеклы в 2017-ом и получение года с высоким профицитом белого сахара привело к низкой цене и сырья, и конечного продукты. Покупателям это на руку, производителям – нет.«По законам рыночной экономики спрос рождает предложение. – Говорит заместитель министра сельского хозяйства Тульской области Андрей Жаворонков. - В прошлом году был рекордный урожай свеклы. Из-за высокого урожая цена просела. В текущем году цена где-то посередине. Были сокращены посевные площади. Пока имеется тенденция к росту цен на свеклу».В общем, получается производителям высокая цена выгодна. Лишние средства пойдут, к примеру, на модернизацию предприятий. Покупателям же дефицит и профицит бьет по карману. В Тульской области решили поддержать аграриев, выращивающих сахарную свеклу. Сейчас прорабатывается вопрос субсидирования хозяйств на общую сумму 30 миллионов рублей, дабы стимулировать посевы сладкого корнеплода. Высокий урожай собьет цену сахара. Но это уже в следующем году. В этом остается только надеяться, что конечный результат переработки свеклы цену на сахар стабилизирует.











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