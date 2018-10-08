НОВОСТИ | Общество







08.10.2018 13:45 В Туле строят новые детские сады "Вести-Тула"





| фото |



Сейчас очередность для детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях полностью ликвидирована, остается решить эту проблему и для малышей до 3 лет. Уже в этом году планируется завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию 2 детских сада - в селе Зайцево и микрорайоне Левобережный. В учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, будет открыто дополнительно 365 мест.





Приоритетные задачи, которые решаются в Туле в этом году и будут решаться в следующем – это безопасность пребывания детей в учебных учреждениях, доступность образования, в том числе - ликвидация второй смены в школах (пока пять работают в две смены) и создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях.Сейчас очередность для детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях полностью ликвидирована, остается решить эту проблему и для малышей до 3 лет. Уже в этом году планируется завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию 2 детских сада - в селе Зайцево и микрорайоне Левобережный. В учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, будет открыто дополнительно 365 мест.

Читать @gtrktula

















