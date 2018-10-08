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НОВОСТИ | Общество



08.10.2018 13:28 Как не стать жертвой фальшивомонетчиков?
"Вести-Тула"



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Внимание, фальшивомонетчики! Полицейские обращают внимание на случаи сбыта фальшивых денег, в том числе - на объектах розничной торговли и автозаправочных станциях.

Чтобы не стать их жертвой, не разменивайте купюры незнакомым лицам; при продаже автомобиля или недвижимости проверяйте получаемую наличность в банке; а обнаружив купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, немедленно обратитесь в полицию.

Если же вы заметили, что вам пытаются сбыть поддельную купюру, постарайтесь запомнить приметы сбытчика, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию по телефонам: 02 или 8 (4872) 32-49-00.













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