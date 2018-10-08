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НОВОСТИ | Общество



08.10.2018 13:16 У каждого жителя региона теперь есть своя «красная кнопка»
"Вести-Тула"



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У каждого жителя региона теперь есть своя «красная кнопка», с помощью которой можно пожаловаться на замеченные факты коррупции, нарушение законных прав гражданина, варварские вырубки леса или, например, стихийную свалку - на сайте Общероссийского народного фронта теперь работает ресурс, обещающий незамедлительную реакцию общественников.

Накануне активисты Народного фронта на региональной конференции, которая прошла в Музее оружия, подвели промежуточные итоги своей работы и обозначили планы на ближайшие месяцы. Из сделанного отметили проект «Генеральная уборка» - было выявлено более 500 свалок по всему региону, из которых 421 уже ликвидирована, также активистам удалось добиться создания «зеленого щита» вокруг оружейной столицы. Его площадь составила более 2 тысяч гектаров.

Теперь движение будет работать в новом формате - организует общественный контроль за исполнением нового майского указа президента - направлений работы 12. «Эти 12 направлений охватывают все сферы жизнедеятельности любого человека. Все они важны. Это и медицина, и дороги, и детские сады и многое другое. Здесь нельзя выделить какое-то одно направление, надо работать по всем. – Говорит генеральный директор ОАО «АК «Туламашзавод», сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тульской области Евгений Дронов. - Я уверен, что только гражданское единение в России позволит нам преодолеть те негативные точки жизнедеятельности, которые у нас сегодня, к сожалению, есть».















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