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08.10.2018 12:49 В Туле приступили к регулировке систем отопления "Вести-Тула"





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По словам заместителя главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Романа Мурзина, «…отопительный период для всех потребителей был начат с 1 октября. В настоящий момент все котельные, школы, детские сады, объекты здравоохранения и все многоквартирные дома отапливаются. Сейчас проходит второй этап пуска тепла. С 6 октября в течение 10 дней обслуживающие организации ведут работы по развоздушиванию и балансировке внутренних систем водоснабжения. Ведется постоянный мониторинг ситуации по пуску тепла. С 24 сентября по 8 октября на телефоны горячих линий поступило 4083 обращения».



Также Роман Мурзин напомнил, что если в квартире холодно или вы не довольны качеством подаваемого ресурса, то вначале следует обратиться в свою управляющую компанию. Если вопрос не решен, то нужно звонить по телефонам горячих линий, обращаться в администрации территориальных округов, Управление городского хозяйства и Государственную жилищную инспекцию».





Несмотря на относительно теплую погоду за окном, главный вопрос, который тревожит туляков, температура в доме. Как стартовал в областном центре отопительный сезон, в скольких зданиях и сооружениях уже потеплело и что делать, если батареи по-прежнему ледяные - об этом говорили сегодня на городской еженедельной оперативке.По словам заместителя главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Романа Мурзина, «…отопительный период для всех потребителей был начат с 1 октября. В настоящий момент все котельные, школы, детские сады, объекты здравоохранения и все многоквартирные дома отапливаются. Сейчас проходит второй этап пуска тепла. С 6 октября в течение 10 дней обслуживающие организации ведут работы по развоздушиванию и балансировке внутренних систем водоснабжения. Ведется постоянный мониторинг ситуации по пуску тепла. С 24 сентября по 8 октября на телефоны горячих линий поступило 4083 обращения».Также Роман Мурзин напомнил, что если в квартире холодно или вы не довольны качеством подаваемого ресурса, то вначале следует обратиться в свою управляющую компанию. Если вопрос не решен, то нужно звонить по телефонам горячих линий, обращаться в администрации территориальных округов, Управление городского хозяйства и Государственную жилищную инспекцию».







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