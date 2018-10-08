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08.10.2018 12:26 В Париже открыли мемориальную доску двум русским художникам "Вести-Тула"





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Двое друзей стали лауреатами выпускного конкурса Академии изящных искусств и после ее окончания на три года уехали во Францию. В Париже в доме 31 по улице Верон они сняли мастерскую. Сегодня на этом месте стоит новое строение, но адрес прежний.



Имя Василия Поленова навсегда связано с Тульской областью - здесь, в 1892 году художник поселился и прожил до конца своих дней. Он похоронен на сельском кладбище в Бёхово, а музей его имени - одна из главных жемчужин нашего региона.





В Париже на знаменитом Монмартре открыли мемориальную доску Илье Репину и Василию Поленову.Двое друзей стали лауреатами выпускного конкурса Академии изящных искусств и после ее окончания на три года уехали во Францию. В Париже в доме 31 по улице Верон они сняли мастерскую. Сегодня на этом месте стоит новое строение, но адрес прежний.Имя Василия Поленова навсегда связано с Тульской областью - здесь, в 1892 году художник поселился и прожил до конца своих дней. Он похоронен на сельском кладбище в Бёхово, а музей его имени - одна из главных жемчужин нашего региона.

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