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08.10.2018 12:12 «Арсенал» сыграл вничью с «Уфой» Александр Конов





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Не реализовав несколько отличных моментов, туляки пропустили гол в самом конце первого тайма - удар-красавец в правый верхний угол ворот Артура Нигматуллина нанёс Сильвестр Игбун. «Оружейникам» удалось отыграться на 70-ой минуте – после удара Сергея Ткачёва отскочивший от голкипера гостей Александра Беленова мяч в ворота добил Георгий Костадинов.



В чемпионате России теперь наступает двухнедельная пауза, связанная с играми национальных сборных. Следующий матч «Арсенал» проведёт 21 октября в Москве против «Спартака».





Футболисты тульского «Арсенала» остались на 13-ой строчке турнирной таблицы чемпионата Российской Премьер-лиги после первой трети турнира. В 10-ом туре подопечные Олега Кононова на своём поле сыграли вничью 1:1 с клубом «Уфа».Не реализовав несколько отличных моментов, туляки пропустили гол в самом конце первого тайма - удар-красавец в правый верхний угол ворот Артура Нигматуллина нанёс Сильвестр Игбун. «Оружейникам» удалось отыграться на 70-ой минуте – после удара Сергея Ткачёва отскочивший от голкипера гостей Александра Беленова мяч в ворота добил Георгий Костадинов.В чемпионате России теперь наступает двухнедельная пауза, связанная с играми национальных сборных. Следующий матч «Арсенал» проведёт 21 октября в Москве против «Спартака».

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