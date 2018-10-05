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НОВОСТИ | Общество



05.10.2018 19:19 В Тульской области открыли ещё один ФАП
София Гафарова



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Как по инструкции Регина Зыкеева рассказывает о каждом оборудовании, что есть на фельдшерско-акушерском пункте. Видна долгая и тщательная подготовка. Ведь это дебютный день на первом рабочем месте новоиспеченной выпускницы Новомосковского медицинского колледжа.

Новый ФАП в Богдановке, действительно, имеет самое необходимое и современное оборудование. Например, детский реанимационный стол. Или электронный комплекс исследования ЭКГ, причем переносной для помощи на дому. Также здесь можно сделать прививку, сдать экспресс-анализы. Для женщин есть отдельный смотровой кабинет. Для почти полутысячи жителей деревни такой оазис помощи необходим.

Что примечательно, новый ФАП открыли прямо в здании местной школы.«Мы исходили из удобства жителей. – Говорит глава администрации Новомосковска Алексей Бирюлин. – Такое расположение на самом деле оптимально».

Лицензию на занятие медицинской деятельностью вручил лично министр здравоохранения региона. Собравшихся жителей он уверил, что молодого фельдшера будет курировать опытный врач, и отметил, что открытие новых и обновленных фельдшерско-акушерских пунктов в регионе дает свои результаты. «Благодаря открытию ФАПов стало меньше очереди в других медицинских учреждениях. В фельдшерско-акушерских пунктах предусмотрена возможность консультирования посредством видеосвязи», - говорит министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

До конца года в регионе откроются еще пять ФАПов. В следующем году работа продолжится. И к 2020 году министерство здравоохранения планирует обеспечить всех сельских жителей доступной медицинской помощью.


















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