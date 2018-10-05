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НОВОСТИ | Общество



05.10.2018 18:54 Тульские УК будут штрафовать за несоблюдение температурного режима в домах
"Вести-Тула"



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Сегодня в Туле состоялся брифинг, посвященный старту отопительного сезона. Как было заявлено, тепло поступает почти на все социальные объекты. На особом контроле остается запуск двух котельных в городе Липки, подача тепла от них должна начаться в ближайшее время.

В течении ближайших 10 дней управляющие компании должны выполнить регулировку внутренних систем. По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Леонида Ивченко, минимальная температура допустимая для жилых помещений должна составлять 18 градусов. Не менее 20 градусов должна быть температура в угловых комнатах. Если показатели ниже, то стоит обращаться в свою управляющую компанию. Если меры не были приняты, то в жилищную инспекцию.
«Вопросы надлежащего оказания коммунальной услуги по отоплению жилых помещений мы держим и будем держать на контроле весь отопительный сезон. В случае нарушения температурного режима в квартирах, в адрес управляющих компаний будут направляться предписания об устранении нарушений. Если они не будут выполняться, то административной будут привлекаться и сами управляющие компании, и их руководство», - подчеркнул Леонид Ивченко.

Что касается областного центра, то в Туле на данный момент, со слов заместителя главы администрации Романа Мурзина, все 170 котельный подают тепло потребителям. Уже отапливаются более 2800 многоквартирных дома. А к концу дня коммунальщики намерены пустить тепло во все 3056 домов Тулы.

На базе всех территориальных округов и управления по городскому хозяйству работают телефоны горячих линий. Кроме того, работает телефон на базе единой диспетчерской службы. Звонки принимаются круглосуточно. В настоящее время на телефоны горячих линий поступило более 1900 обращений. За аналогичный период прошлого года таких обращений было более 3000. То есть обращений стало меньше, а обращения для нас верный индикатор удовлетворенности поставленными ресурсами со стороны жителей», - отметил Роман Мурзин.

















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