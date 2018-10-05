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05.10.2018 15:41 Сегодня во всех многоквартирных домах Тулы должно стать тепло "Вести-Тула"





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По его словам, «…179 котельных из 179 уже генерируют тепло. Все школы, детские сады и объекты здравоохранения отапливаются. Из 3056 многоквартирных домов, в 2826 идет отладка систем отопления. Планируется, что до конца сегодняшнего дня тепло будет поступать во все многоквартирные дома в Туле».



По нормам законодательства, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура 5 суток подряд опускается ниже плюс восьми градусов. Данная дата в регионе наступила только накануне, 4 октября. В этом году, по многочисленным просьбам граждан и по распоряжению губернатора Алексая Дюмина, отопительный сезон стартовал раньше.

В областном центре сегодня, как сообщил на брифинге, посвящённом отопительному сезону заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин, планируют начать подавать тепло во все квартиры.По его словам, «…179 котельных из 179 уже генерируют тепло. Все школы, детские сады и объекты здравоохранения отапливаются. Из 3056 многоквартирных домов, в 2826 идет отладка систем отопления. Планируется, что до конца сегодняшнего дня тепло будет поступать во все многоквартирные дома в Туле».По нормам законодательства, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура 5 суток подряд опускается ниже плюс восьми градусов. Данная дата в регионе наступила только накануне, 4 октября. В этом году, по многочисленным просьбам граждан и по распоряжению губернатора Алексая Дюмина, отопительный сезон стартовал раньше.











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