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05.10.2018 15:21 «Арсенал» сегодня на своём поле примет соперников из клуба «Уфа» Александр Конов





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Команды являются соседями по турнирной таблице - туляки занимают 13-ое место, а уфимцы - 14-ое. Для «Арсенала» этот поединок станет юбилейным - сотым - в элитном российском дивизионе.



В предыдущем туре «Арсенал» уступил 1:2 «Уралу», а «Уфа» с таким же результатом победила «Енисей». Начало встречи на Центральном стадионе - в 19 часов 30 минут.





Футболисты тульского «Арсенала» сегодня на своём поле примут соперников из клуба «Уфа». Этот матч откроет программу 10-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги.Команды являются соседями по турнирной таблице - туляки занимают 13-ое место, а уфимцы - 14-ое. Для «Арсенала» этот поединок станет юбилейным - сотым - в элитном российском дивизионе.В предыдущем туре «Арсенал» уступил 1:2 «Уралу», а «Уфа» с таким же результатом победила «Енисей». Начало встречи на Центральном стадионе - в 19 часов 30 минут.

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