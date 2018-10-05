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05.10.2018 14:16 Гости музея «Тульские древности» увидят «уютные» цветы Вести-Тула





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Умение автора Веры Имашбаевой не только увидеть нежность и хрупкость цветов в их лучшую пору, но и запечатлеть с помощью тончайших нитей натуральной шерсти, не может не впечатлить даже самого строгого ценителя искусства. Всем зрителям эта экспозиция прибавит настроения, напомнив о минувшем лете. Презентация в 17 часов, вход свободный.



Бывают цветы живые, искусственные, а бывают - уютные. Именно они, выполненные в оригинальной войлочной технике, представлены на выставке, открывающейся сегодня в музее «Тульские древности».Умение автора Веры Имашбаевой не только увидеть нежность и хрупкость цветов в их лучшую пору, но и запечатлеть с помощью тончайших нитей натуральной шерсти, не может не впечатлить даже самого строгого ценителя искусства. Всем зрителям эта экспозиция прибавит настроения, напомнив о минувшем лете. Презентация в 17 часов, вход свободный.

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