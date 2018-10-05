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05.10.2018 13:50 В Туле началась масштабная кампания по озеленению Вести-Тула





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В частности, на склонах набережной со стороны Пролетарского моста будут высажены луковицы крокуса, которые уже следующей весной порадуют глаз туляков и гостей города, украсив исторический центр города оружейников. И это только начало масштабной кампании по озеленению, которая запланирована в октябре.





Сегодня в Туле стартовали работы по высадке деревьев, кустарников и цветов.В частности, на склонах набережной со стороны Пролетарского моста будут высажены луковицы крокуса, которые уже следующей весной порадуют глаз туляков и гостей города, украсив исторический центр города оружейников. И это только начало масштабной кампании по озеленению, которая запланирована в октябре.

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