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05.10.2018 13:26 Цены на сахар в тульских магазинах поползли вверх Вести-Тула





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Не добавляют оптимизма и производители. По словам генерального директора завода по производству сахара Андрея Феднёва, «в прошлом году в этот период цена была в районе 25 рублей, а на сегодняшний день цена готовой продукции – 36 рублей. Скорее всего, это может быть связано с дефицитом сырья».



Какой цены ждать на сахар? Мнения производителей и представителей профильного министерства - в нашем вечернем выпуске в 20.45.



В Тульской области продолжается уборка сахарной свёклы. Больше половины урожая уже отправлено на переработку. Производители озвучивают цену сладкого песка, а покупатели наблюдают повышение цен на прилавках магазинов. Сейчас цена на него в магазине колеблется от 34 до 40 рублей и выше. Статисты уже фиксируют рост стоимости килограмма сахара - плюс 14 процентов с начала года.Не добавляют оптимизма и производители. По словам генерального директора завода по производству сахара Андрея Феднёва, «в прошлом году в этот период цена была в районе 25 рублей, а на сегодняшний день цена готовой продукции – 36 рублей. Скорее всего, это может быть связано с дефицитом сырья».Какой цены ждать на сахар? Мнения производителей и представителей профильного министерства - в нашем вечернем выпуске в 20.45.





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