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05.10.2018 12:52 В Туле чествовали работников уголовного розыска Вести-Тула





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На сегодняшний момент управление уголовного розыска является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России. Оно занимается выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений общеуголовной направленности, розыском лиц и организаций, осуществляет оперативно-розыскную деятельность.



Сегодня уголовный розыск России отмечает 100 лет со дня основания. В Главном управлении внутренних дел по Тульской области уже прошло торжественное собрание по этому поводу, в ходе которого чествовали особо отличившихся сотрудников.На сегодняшний момент управление уголовного розыска является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД России. Оно занимается выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений общеуголовной направленности, розыском лиц и организаций, осуществляет оперативно-розыскную деятельность.

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