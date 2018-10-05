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05.10.2018 09:16 У туляков с улицы Зорге не получается укрыться от дождя в квартирах Кира Черьевская





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«Ремонт прекратился до 9 августа. Жители забеспокоились, потому что начались дожди. В подрядной организации ответили, что железо заказали, будет», - рассказала жительница дома №18 по улице Зорге Елена Орехова.



Сильные ливни ждать железо не стали. Жители обратились за помощью в администрацию города. Плотный полиэтилен, которым укрыли дом в сентябре по наставлению территориального управления, мало спасает людей от дождей. На крыше повсюду расставлены тазы и ведра. Промокшие ковры сушатся на лестничных площадках.



«Вода попала на телевизор, отдала 10000 рублей за ремонт. Под балконным порогом всё хлюпает», - и таких примеров в каждой квартире хоть отбавляй. В доме, построенном ещё в далёком 54 году и не знавшем ремонта, много пенсионеров, есть семьи с малышами. Мечта о новой крыше над головой рухнула вместе с шифером, беспечно раскиданном рабочими на придомовой территории.



По словам жительницы Елены Ореховой, «24-го у нас была комиссия Службы единого заказчика. Подрядчикам был сделан ряд замечаний».



В администрации Пролетарского округа ситуацию держат на контроле как могут. Жителям рекомендуют обращаться в прокуратуру.



«Глава города уже неоднократно говорил, что если проводите ремонт кровли, то разберите половину или вообще не разбирайте, пока не будет материалов. Управляющая компания попыталась закупить материалы подешевле, подмосковная фирма их обманула – кровельное железо не поступило. Жители мучаются», - прояснил ситуацию начальник главного территориального управления по Пролетарскому округу администрации Тулы Сергей Шестаков.



Ремонт кровли делает управляющая компания «Ток ТО», взявшая на содержание дом только летом. И вот какой комментарий мы получили от её генерального директора Дмитрия Колчева: «До 1 августа дом находился в обслуживании «Ремжилхоза». Ремонт крыши мы начали в начале сентября, сроки у нас – конец октября. Жителей предупреждали о дождях, но они ответили, что потерпят. Металл привезут в эти выходные».



Погода под сроки подрядчиков не подстраивается. Дожди идут. Управляющая компания сейчас якобы устраняет все выявленные нарушения в ремонте, хотя мы рабочих не видели, будучи там дважды. Да и даты начала ремонта, озвученные жителями и директором УК, не сходятся. И вопрос уже не в том, на чьей стороне правда, а где у людей совесть?!



Жители дома по улице Зорге, 18 в Туле с августа внимательно следят за прогнозом погоды. Добившись ремонта изжившей себя крыши на условиях софинансирования, они уже второй месяц живут без неё.«Ремонт прекратился до 9 августа. Жители забеспокоились, потому что начались дожди. В подрядной организации ответили, что железо заказали, будет», - рассказала жительница дома №18 по улице Зорге Елена Орехова.Сильные ливни ждать железо не стали. Жители обратились за помощью в администрацию города. Плотный полиэтилен, которым укрыли дом в сентябре по наставлению территориального управления, мало спасает людей от дождей. На крыше повсюду расставлены тазы и ведра. Промокшие ковры сушатся на лестничных площадках.«Вода попала на телевизор, отдала 10000 рублей за ремонт. Под балконным порогом всё хлюпает», - и таких примеров в каждой квартире хоть отбавляй. В доме, построенном ещё в далёком 54 году и не знавшем ремонта, много пенсионеров, есть семьи с малышами. Мечта о новой крыше над головой рухнула вместе с шифером, беспечно раскиданном рабочими на придомовой территории.По словам жительницы Елены Ореховой, «24-го у нас была комиссия Службы единого заказчика. Подрядчикам был сделан ряд замечаний».В администрации Пролетарского округа ситуацию держат на контроле как могут. Жителям рекомендуют обращаться в прокуратуру.«Глава города уже неоднократно говорил, что если проводите ремонт кровли, то разберите половину или вообще не разбирайте, пока не будет материалов. Управляющая компания попыталась закупить материалы подешевле, подмосковная фирма их обманула – кровельное железо не поступило. Жители мучаются», - прояснил ситуацию начальник главного территориального управления по Пролетарскому округу администрации Тулы Сергей Шестаков.Ремонт кровли делает управляющая компания «Ток ТО», взявшая на содержание дом только летом. И вот какой комментарий мы получили от её генерального директора Дмитрия Колчева: «До 1 августа дом находился в обслуживании «Ремжилхоза». Ремонт крыши мы начали в начале сентября, сроки у нас – конец октября. Жителей предупреждали о дождях, но они ответили, что потерпят. Металл привезут в эти выходные».Погода под сроки подрядчиков не подстраивается. Дожди идут. Управляющая компания сейчас якобы устраняет все выявленные нарушения в ремонте, хотя мы рабочих не видели, будучи там дважды. Да и даты начала ремонта, озвученные жителями и директором УК, не сходятся. И вопрос уже не в том, на чьей стороне правда, а где у людей совесть?!





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