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04.10.2018 18:22 Следователи возбудили уголовное дело по делу смерти на производстве "Вести-Тула"





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В результате чего один сотрудник погиб на месте, а трое его напарников были доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.





Следователи выясняют обстоятельства трагического случая на производстве. Ими уже установлено, что на одном из предприятий в Суворовском районе при демонтаже козлового подъемного крана в результате нарушения правил по охране труда и техники безопасности при производстве указанных работ, произошло падение конструкции.В результате чего один сотрудник погиб на месте, а трое его напарников были доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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