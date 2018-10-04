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04.10.2018 17:44 Более 2500 тульских домов подключены к отоплению "Вести-Тула"





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Так по информации на 14 часов в областном центре тепло пущено в 2511 многоквартирный дом и 300 объектов социальной сферы и сферы здравоохранения. На сегодняшний день свою работу начали 177 котельных из 179.



Завтра последний день, когда тепло должно быть подано к потребителю. После этого управляющим компаниям дается еще 10 суток на регулировку систем.





Практически каждые шесть часов в Туле обновляются данные по многоквартирным домам и объектам социальной сферы, куда уже пущено тепло.Так по информации на 14 часов в областном центре тепло пущено в 2511 многоквартирный дом и 300 объектов социальной сферы и сферы здравоохранения. На сегодняшний день свою работу начали 177 котельных из 179.Завтра последний день, когда тепло должно быть подано к потребителю. После этого управляющим компаниям дается еще 10 суток на регулировку систем.

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