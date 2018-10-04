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04.10.2018 16:20 В Тульском театре драмы покажут вечную историю про людей "Вести-Тула"





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«Наша жизнь не измеряется годами. Может быть, внешне мы меняемся, а внутренне всегда остаемся самими собой. Это одна из основных идей спектакля», - говорит режиссёр Тульского академического театра драмы Дмитрий Краснов.

В Тульском академическом театре драмы сегодня очередная премьера. Зрители увидят спектакль по пьесе Ярославы Пулинович «Земля Эльзы». В главных ролях заслуженная артистка России Наталья Савченко и Дмирий Краснов, который выступает здесь и в качестве режиссёра, и исполнитель главной роли.«Наша жизнь не измеряется годами. Может быть, внешне мы меняемся, а внутренне всегда остаемся самими собой. Это одна из основных идей спектакля», - говорит режиссёр Тульского академического театра драмы Дмитрий Краснов.











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