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04.10.2018 15:49 Юных тульских хоккеистов будут готовить по программе «Красная машина» Вести-Тула





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Программа, созданная в течение трёх лет Федерацией хоккея России на основе лучших советских, российских, европейских и североамериканских методик, в том числе опыте мировых футбольных клубов, включает в себя комплекс инструментов для подготовки игроков 7-10 лет. Они касаются технических и тактических аспектов тренировок, спортивного питания, общефизической подготовки, развития личности хоккеиста. Цель программы - обеспечить тренеров методиками и выйти на новый уровень качественной подготовки игроков. Программа включает в себя такие вопросы как питание, экипировка, рекомендации родителям.



«Приятно понимать, что есть люди, которые неравнодушны к этому виду спорта. У нас находятся внебюджетные источники, чтобы строить катки, инфраструктуру, содержать спортивные школы, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Тульская область становится центром хоккея. Это заслуга большого коллектива, который делает многое для возрождения хоккея».



Работа над программой продолжается. Сейчас наступает самый важный этап – внедрение в 600 хоккейных школ. К каждому центру будет прикреплён специалист ФХР. На финальном этапе разработки выпустят мобильное приложение с материалами, программами тренировок.



«К новому году выпускаем мобильное приложение «Красная машина. Регионы», потому что во главу угла ставится развитие хоккея в регионах. Тульская область – образцово-показательный пример для всех регионов по внедрению программы», - рассказал глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.



В Туле собрались более 100 детских тренеров со всей России. В городе оружейников стартовала международная научно-практическая конференция, посвящённая внедрению программы развития юных хоккеистов «Красная машина».Программа, созданная в течение трёх лет Федерацией хоккея России на основе лучших советских, российских, европейских и североамериканских методик, в том числе опыте мировых футбольных клубов, включает в себя комплекс инструментов для подготовки игроков 7-10 лет. Они касаются технических и тактических аспектов тренировок, спортивного питания, общефизической подготовки, развития личности хоккеиста. Цель программы - обеспечить тренеров методиками и выйти на новый уровень качественной подготовки игроков. Программа включает в себя такие вопросы как питание, экипировка, рекомендации родителям.«Приятно понимать, что есть люди, которые неравнодушны к этому виду спорта. У нас находятся внебюджетные источники, чтобы строить катки, инфраструктуру, содержать спортивные школы, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Тульская область становится центром хоккея. Это заслуга большого коллектива, который делает многое для возрождения хоккея».Работа над программой продолжается. Сейчас наступает самый важный этап – внедрение в 600 хоккейных школ. К каждому центру будет прикреплён специалист ФХР. На финальном этапе разработки выпустят мобильное приложение с материалами, программами тренировок.«К новому году выпускаем мобильное приложение «Красная машина. Регионы», потому что во главу угла ставится развитие хоккея в регионах. Тульская область – образцово-показательный пример для всех регионов по внедрению программы», - рассказал глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.





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