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04.10.2018 18:41 В Туле вручили награды учителям София Гафарова





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«Каждый урок должен запомниться моим ученикам. – Говорит Людмила Наабер. – Сколько бы ты лет не проработала, каждый урок – сложность».



На торжественном мероприятии были вручены как региональные, так и государственные награды работникам образования. В этот день чествовали и семерых учителей, которые были признаны победителями конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций Тульской области в 2018 году.



Поздравление губернатора получилось не совсем обычным. «С президентом России, с премьером разговариваю нормально, а к вам пришел и разволновался. Забыл, что хотел сказать. Такое ощущение, что экзамен сдаю», - сказал Алексей Дюмин.



О своих учителях со сцены пели и читали стихи и дети. Прослезившись от непосредственности младших учеников, педагоги окунулись в атмосферу праздничного концерта. Хореографические коллективы города показали номера от неторопливых менуэтов до энергичных танцев, а лучшие солисты посвятили учителям любимые песни. Надо признать, что не всех учителей мы помним. Врезаются в память те, кто понимал, поддерживал и готовил к жизни. Большое, как говорится, видится на расстоянии. Поэтому не стоит об этом забывать, а надо поздравить своих учителей в их день.



Особенно волнительным и знаменательным этот День учителя оказался для преподавателя филологии плавской школы Людмилы Наабер. На областном торжестве в честь праздника ей была вручена благодарность губернатора. Людмила Валентиновна почти 30 лет преподает детям русский язык и литературу. В прошлом году победила в региональном конкурсе «Учитель года» и представляла нашу область на всероссийском уровне. Считает, что с опытом трудностей меньше не становится.«Каждый урок должен запомниться моим ученикам. – Говорит Людмила Наабер. – Сколько бы ты лет не проработала, каждый урок – сложность».На торжественном мероприятии были вручены как региональные, так и государственные награды работникам образования. В этот день чествовали и семерых учителей, которые были признаны победителями конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций Тульской области в 2018 году.Поздравление губернатора получилось не совсем обычным. «С президентом России, с премьером разговариваю нормально, а к вам пришел и разволновался. Забыл, что хотел сказать. Такое ощущение, что экзамен сдаю», - сказал Алексей Дюмин.О своих учителях со сцены пели и читали стихи и дети. Прослезившись от непосредственности младших учеников, педагоги окунулись в атмосферу праздничного концерта. Хореографические коллективы города показали номера от неторопливых менуэтов до энергичных танцев, а лучшие солисты посвятили учителям любимые песни. Надо признать, что не всех учителей мы помним. Врезаются в память те, кто понимал, поддерживал и готовил к жизни. Большое, как говорится, видится на расстоянии. Поэтому не стоит об этом забывать, а надо поздравить своих учителей в их день.







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