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04.10.2018 14:08 Новый изолятор в Донском построили по международным нормам Вести-Тула





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В одноэтажном здании ИВС на общей площади более тысячи квадратных метров размещены 30 койко-мест, дежурная часть, комната для свиданий, комната личного состава, кабинеты, комната психологической разгрузки, спецчасть, душевая, санпропускник, медицинский блок с кабинетом врача, камеры, прогулочный двор.



По словам начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина, «ИВС строился всего 10 месяцев, условия содержания соответствуют международным нормам. Здесь созданы все условия для сотрудников органов внутренних дел. Изолятор рассчитан на 30 человек. Его будут обслуживать 27 сотрудников полиции».



Новое здание изолятора временного содержания открылось в Донском. Его помещения, по словам сотрудников, соответствуют всем требованиям международных стандартов и российского законодательства.В одноэтажном здании ИВС на общей площади более тысячи квадратных метров размещены 30 койко-мест, дежурная часть, комната для свиданий, комната личного состава, кабинеты, комната психологической разгрузки, спецчасть, душевая, санпропускник, медицинский блок с кабинетом врача, камеры, прогулочный двор.По словам начальника УМВД России по Тульской области Сергея Галкина, «ИВС строился всего 10 месяцев, условия содержания соответствуют международным нормам. Здесь созданы все условия для сотрудников органов внутренних дел. Изолятор рассчитан на 30 человек. Его будут обслуживать 27 сотрудников полиции».





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