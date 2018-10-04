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04.10.2018 13:35 Туляки могут присоединиться к написанию экономического диктанта Вести-Тула





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Главная цель акции - пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать россиянам, что экономика важна, нужна и полезна для всех, эти знания необходимы нам для принятия ежедневных решений.



По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике.



Сегодня россияне пишут экономический диктант. В Тульской области для этого организовано 13 площадок. Адреса размещены на сайте diktant.org . Там же есть возможность написать диктант онлайн. Сделать это можно с 12 часов дня и до полуночи.Главная цель акции - пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, показать россиянам, что экономика важна, нужна и полезна для всех, эти знания необходимы нам для принятия ежедневных решений.По итогам диктанта будут сформулированы практические рекомендации о том, какие аспекты следует учесть в экономическом образовании, на что обратить внимание составителям школьных и вузовских программ по экономике.

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