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НОВОСТИ | Общество



04.10.2018 08:53 В Донском готов к открытию новый детский сад
Алексей Ерёмин

В Донском готов к открытию новый детский сад

| фото |
Дружно и весело начинать каждое утро здесь будут 229 малышей. В этой маленькой стране нашлось место для трёх ясельных групп, а ещё спортивного, игрового, актового залов, кружковых, пищеблока и многих других помещений для занятий и отдыха. 20 лет назад на этом самом месте уже был детский сад, и вот спустя столько времени было принято решение его восстановить.

По словам главы администрации Донского Руслана Бутова, «экспертиза показала, что здание крепкое, там можно просто провести капитальный ремонт, что и было сделано. Оставался вопрос найти на это 110 миллионов рублей. Сами мы бы не смогли реализовать такой проект».

Сегодня в микрорайоне Новоугольный проживает около 10 тысяч человек, а потому дошкольное учреждение здесь было крайне необходимо. Тогда к решению вопроса подключился лично губернатор Алексей Дюмин. Благодаря ему были найдены внебюджетные средства на проведение ремонтных работ. Договорённость была достигнута главой региона с руководством «Газпромбанка».

Педагоги готовы занимать детей с семи утра и до семи вечера. По сути, детский сад для малышей - полноценный второй дом, где они будут не просто проводить время, пока родители на работе. Поэтому особое внимание уделяется воспитанию и развитию малышей. Новый, комфортный, отвечающий всем современным требованиям – это всё о нём. Особое внимание уделили системе безопасности: на территории детсада установлено более 10 камер видеонаблюдения.

А в регионе продолжается реализация образовательной программы, которая включает в себя, в том числе, реконструкцию старых и строительство новых дошкольных учреждений.
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