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04.10.2018 08:53 В Донском готов к открытию новый детский сад Алексей Ерёмин





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По словам главы администрации Донского Руслана Бутова, «экспертиза показала, что здание крепкое, там можно просто провести капитальный ремонт, что и было сделано. Оставался вопрос найти на это 110 миллионов рублей. Сами мы бы не смогли реализовать такой проект».



Сегодня в микрорайоне Новоугольный проживает около 10 тысяч человек, а потому дошкольное учреждение здесь было крайне необходимо. Тогда к решению вопроса подключился лично губернатор Алексей Дюмин. Благодаря ему были найдены внебюджетные средства на проведение ремонтных работ. Договорённость была достигнута главой региона с руководством «Газпромбанка».



Педагоги готовы занимать детей с семи утра и до семи вечера. По сути, детский сад для малышей - полноценный второй дом, где они будут не просто проводить время, пока родители на работе. Поэтому особое внимание уделяется воспитанию и развитию малышей. Новый, комфортный, отвечающий всем современным требованиям – это всё о нём. Особое внимание уделили системе безопасности: на территории детсада установлено более 10 камер видеонаблюдения.



А в регионе продолжается реализация образовательной программы, которая включает в себя, в том числе, реконструкцию старых и строительство новых дошкольных учреждений.



Дружно и весело начинать каждое утро здесь будут 229 малышей. В этой маленькой стране нашлось место для трёх ясельных групп, а ещё спортивного, игрового, актового залов, кружковых, пищеблока и многих других помещений для занятий и отдыха. 20 лет назад на этом самом месте уже был детский сад, и вот спустя столько времени было принято решение его восстановить.По словам главы администрации Донского Руслана Бутова, «экспертиза показала, что здание крепкое, там можно просто провести капитальный ремонт, что и было сделано. Оставался вопрос найти на это 110 миллионов рублей. Сами мы бы не смогли реализовать такой проект».Сегодня в микрорайоне Новоугольный проживает около 10 тысяч человек, а потому дошкольное учреждение здесь было крайне необходимо. Тогда к решению вопроса подключился лично губернатор Алексей Дюмин. Благодаря ему были найдены внебюджетные средства на проведение ремонтных работ. Договорённость была достигнута главой региона с руководством «Газпромбанка».Педагоги готовы занимать детей с семи утра и до семи вечера. По сути, детский сад для малышей - полноценный второй дом, где они будут не просто проводить время, пока родители на работе. Поэтому особое внимание уделяется воспитанию и развитию малышей. Новый, комфортный, отвечающий всем современным требованиям – это всё о нём. Особое внимание уделили системе безопасности: на территории детсада установлено более 10 камер видеонаблюдения.А в регионе продолжается реализация образовательной программы, которая включает в себя, в том числе, реконструкцию старых и строительство новых дошкольных учреждений.





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