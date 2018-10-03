НОВОСТИ | Общество







03.10.2018 18:32 Жители дома на Косой Горе боятся остаться зимой без отопления София Гафарова





| фото |



Но последствия пожарища оказались куда серьезнее. «Сидим без газа. Горячей воды нет. Отопления тоже нет, так как трубы полопались, а менять их никто не собирается», - возмущаются жильцы дома. Жители четвертого этажа остались без кухни. Соседи сверху отказаться от кухни не могут, пользуются остатками цивилизации и ютятся на пятачке еще не обвалившегося пола. Пострадала и женская консультация, которая занимает первые три этажа дома. Залитые стены и потолки после тушения пожара пришлось приводить в порядок.



После долгих мытарств по инстанциям и просьб погорельцев откликнуться на беду, управляющая компания, наконец, привезла балки и доски. Но использовала их как приспособление для замены окон, можно сказать, рискуя жизнью. Ведь практически идет к завершению капительный ремонт фасада. Внимание, вопрос: зачем наводить лоск снаружи, если внутри разруха? И когда появится баланс ремонтных работ?



Ответ мы получили от руководства управляющей компании «Аврора», не отходя от офиса, которое заявило, что «…оплата по дому была низкая, поэтому не было средств на приобретение материалов. Сейчас все материалы завезли, с завтрашнего дня начнется ремонт».



То есть, по нашему «магическому» звонку до выходных на кухне должен появиться пол, а у жителей газ и тепло. Как минимум. Хочется верить в силу слова жилищников, что «Аврор» не промахнется со сроками ремонта.

В этом жилом доме соседи дружат этажами, потому что для этого в прямом смысле нет никаких границ. Их стер пожар, который здесь случился полгода назад. И с тех пор друзья по несчастью находятся в подвешенном состоянии. От кухни общежития остались обугленные балки да копоть. А едкий запах гари въелся буквально везде.Но последствия пожарища оказались куда серьезнее. «Сидим без газа. Горячей воды нет. Отопления тоже нет, так как трубы полопались, а менять их никто не собирается», - возмущаются жильцы дома. Жители четвертого этажа остались без кухни. Соседи сверху отказаться от кухни не могут, пользуются остатками цивилизации и ютятся на пятачке еще не обвалившегося пола. Пострадала и женская консультация, которая занимает первые три этажа дома. Залитые стены и потолки после тушения пожара пришлось приводить в порядок.После долгих мытарств по инстанциям и просьб погорельцев откликнуться на беду, управляющая компания, наконец, привезла балки и доски. Но использовала их как приспособление для замены окон, можно сказать, рискуя жизнью. Ведь практически идет к завершению капительный ремонт фасада. Внимание, вопрос: зачем наводить лоск снаружи, если внутри разруха? И когда появится баланс ремонтных работ?Ответ мы получили от руководства управляющей компании «Аврора», не отходя от офиса, которое заявило, что «…оплата по дому была низкая, поэтому не было средств на приобретение материалов. Сейчас все материалы завезли, с завтрашнего дня начнется ремонт».То есть, по нашему «магическому» звонку до выходных на кухне должен появиться пол, а у жителей газ и тепло. Как минимум. Хочется верить в силу слова жилищников, что «Аврор» не промахнется со сроками ремонта.









Читать @gtrktula

















