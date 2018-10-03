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03.10.2018 17:22 В тульских домах становится теплее "Вести-Тула"





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С первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла. Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления. В областном центре работают телефоны горячих линий по отоплению, их можно найти на сайте администрации Тулы.





В областном центре на сегодняшний день запущено уже 174 котельных из 179, к теплу подключено свыше 1900 многоквартирных дома и 290 объектов социальной сферы и сферы здравоохранения.С первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается 5 дней на подачу тепла. Еще 10 суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления. В областном центре работают телефоны горячих линий по отоплению, их можно найти на сайте администрации Тулы.

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