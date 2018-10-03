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03.10.2018 16:23 В Пролетарском районе планируют построить новый путепровод "Вести-Тула"





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В зону застройки попадает гаражный кооператив №18. При этом часть гаражей из находящегося здесь кооператива пойдут под снос. Проектно-изыскательские работы начнут уже в декабре. А в марте следующего года планируют приступить к строительству. Новый путепровод пройдет над железной дорогой.



Как утверждает начальник главного управления по Пролетарскому округу Тулы Сергей Шестаков, «…многие гаражи уже развалились, заросли деревьями и кустарниками, возле них возникли стихийные свалки. Надо понимать, что те гаражи и сараи, которые попадают в зону отчуждения, будут снесены».



В Туле в Пролетарском районе планируют построить новый путепровод в обход железнодорожного переезда. По проекту, начнется он от улицы Кутузова в районе трамвайного кольца, пересечет улицу Набережную и выйдет на улицу Доктора Гумилевской.В зону застройки попадает гаражный кооператив №18. При этом часть гаражей из находящегося здесь кооператива пойдут под снос. Проектно-изыскательские работы начнут уже в декабре. А в марте следующего года планируют приступить к строительству. Новый путепровод пройдет над железной дорогой.Как утверждает начальник главного управления по Пролетарскому округу Тулы Сергей Шестаков, «…многие гаражи уже развалились, заросли деревьями и кустарниками, возле них возникли стихийные свалки. Надо понимать, что те гаражи и сараи, которые попадают в зону отчуждения, будут снесены».











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