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03.10.2018 16:04 Щёкинские прокуроры проверили детские площадки "Вести-Тула"





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Игровое оборудование нашли в непригодном и опасном для времяпровождения детей состоянии. Металлические конструкции сильно изношены, на качелях и каруселях частично отсутствуют сиденья, имеются множественные следы коррозии. Опасность представляют и выступающие острые элементы.



На ряде площадок имеется множество остаточных металлических конструкций от качелей, лестниц и турникетов, которые могут привести к обрушению конструкций и травмированию детей.



Как рассказала исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Щёкинского района Сабина Варикова, «…внесены 4 представления. Одно в адрес главы администрации муниципального образования Щёкинский район, одно – в адрес городского дворца культуры, три - в адрес руководства управляющих компаний».



Случай с травмированием восьмилетнего ребенка на игровой карусели в Узловой запустил массовые проверки детских площадок на территории всей области. В городе Щёкине рейд по одиннадцати дворам провела прокуратура района. Во всех из них были выявлены нарушения.Игровое оборудование нашли в непригодном и опасном для времяпровождения детей состоянии. Металлические конструкции сильно изношены, на качелях и каруселях частично отсутствуют сиденья, имеются множественные следы коррозии. Опасность представляют и выступающие острые элементы.На ряде площадок имеется множество остаточных металлических конструкций от качелей, лестниц и турникетов, которые могут привести к обрушению конструкций и травмированию детей.Как рассказала исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Щёкинского района Сабина Варикова, «…внесены 4 представления. Одно в адрес главы администрации муниципального образования Щёкинский район, одно – в адрес городского дворца культуры, три - в адрес руководства управляющих компаний».











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