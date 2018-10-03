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03.10.2018 14:56 В октябре в Туле стартуют посадочные работы "Вести-Тула"





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Так, 15 тысяч тюльпанов будут высажены на площади Победы, еще 10 тысяч - в сквере Льва Толстого. Тысячи крокусов украсят склоны Пролетарской набережной, сквер Глеба Успенского, улицу Советскую. Клены появятся на Чмутова, набережной Упы.



Также работы по посадке планируется провести на Красноармейском проспекте, проспекте Ленина, Московском шоссе, улицах Октябрьской, Кутузова, в сквере «Тульское чаепитие», у памятника Николаю Рудневу и др. В весенний период 2019 года работы по озеленению городских территорий будут продолжены.









В Туле определили более 30 городских территорий, где осенью пройдут работы по посадке деревьев, кустарников и цветов.Так, 15 тысяч тюльпанов будут высажены на площади Победы, еще 10 тысяч - в сквере Льва Толстого. Тысячи крокусов украсят склоны Пролетарской набережной, сквер Глеба Успенского, улицу Советскую. Клены появятся на Чмутова, набережной Упы.Также работы по посадке планируется провести на Красноармейском проспекте, проспекте Ленина, Московском шоссе, улицах Октябрьской, Кутузова, в сквере «Тульское чаепитие», у памятника Николаю Рудневу и др. В весенний период 2019 года работы по озеленению городских территорий будут продолжены.

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